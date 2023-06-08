Роналду высказался о трансфере Бензема в "Аль-Иттихад"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о трансфере его бывшего партнера по “Реалу” Карима Бензема в "Аль-Иттихад".

"Карим бросает вызов нашему чемпионату. Я знал, что мой переход в Саудовскую Аравию откроет двери для этого футбола. Сюда будут ехать лучшие игроки, и вскоре это станет одной из лучших лиг в мире", - сказал Роналду в комментарии изданию Goal.

Напомним, что "Аль-Иттихад" выиграл минувший чемпионат Саудовской Аравии.

Французский форвард в прошлом сезоне сыграл в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.