После ухода с Манчестер Юнайтед Криштану Роналду оказался в саудовском Ан-Насре и вскоре там может оказаться ныне действующий игрок «красных дьяволов».

По сообщениюDailyStar, владельцы саудовского клуба готовы предложить контракт суммой до 50 миллионов фунтов стерлингов в год защитнику Манчестер Юнайтед Рафаэлю Варану.

Юнайтед отказались от возможности продления контракта Варана на 12 месяцев. Они готовы отпустить его, чтобы избавиться от расходов на зарплату. Его годовой оклад в Манчестер Юнайтед составляет немного более 11 миллионов евро в год.

Несмотря на то, что его контракт действителен до лета 2025 года, он может свободно общаться с другими клубами - и, как ожидается, покинет Юнайтед в конце этого сезона.

Варан и Ронадду играли вместе более 10 лет. Впервые сыграв на поле вместе ещё 21 сентября 2011 года против Расинга с Сантадера в матче пятого тура Ла Лиги за Реал, пока что в последний раз они сыграли вместе 16 октября 2022 года уже в стане Ман Юнайтед против Эвертона.