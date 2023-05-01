Нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет покинуть “Аль-Наср”, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист надеется вернуться в Мадрид, где он на протяжении девяти лет выступал за “Реал”. Португалец не может адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии. К тому же, ему мешает языковой барьер. “Реал” заинтересован в возвращении форварда, но лишь в качестве посла клуба либо одного из руководителей.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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