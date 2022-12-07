Роналду эмоционально отреагировал на выход Португалии в 1/4 финала ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы над Швейцарией (6:1) и выход в 1/4 финала ЧМ-2022.

Напомним, что португалец появился на поле во втором тайме при счете 5:1 и отметился голом с офсайда.

По словам Роналду, для всей Португалии вчера был невероятный день с историческим результатом в крупнейшем турнире.

“Шикарное выступление нашей команды, полной таланта и молодости, с чем ее я и хотел поздравить. Мечта жива! До конца! Вперед, Португалия!” - написал он.

В четвертьфинале турнира португальцы сыграют против Марокко.