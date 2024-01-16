Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января

Dailysports собрал для вас все главные трансферные новости и слухи, которые фигурировали в СМИ во вторник, 16 января.

Рома отправила Жозе Моуриньо в отставку и сразу же назначила нового тренера

Рома официально попрощалась португальским специалистом Жозе Моуриньо и его тренерским штабом.

Новым главным тренером Волков был назначен легенда клуба Даниэле Де Росси. Контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления на год.

ПСЖ готов перебить предложение Реала по зарплате Мбаппе

ПСЖ готов пойти на все, чтобы удержать Киллиана Мбаппе в своем составе и отбиться от намерений Реала увести игрока.

По сообщению французского портала RMC Sport, ПСЖ может перебить финансовые условия, которые вингеру предлагают «сливочные», в более чем три раза. Реал предлагает французу 30 миллионов евро как годовую зарплату, но зато с большими бонусами. Парижский клуб же готов платить Мбаппе 100 миллионов евро в год.

Манчестер Юнайтед отказался от подписания Карима Бензема

Манчестер Юнайтед всерьез рассматривал кандидатуру экс-форварда мадридского Реала, а ныне – игрока саудовского Аль-Иттихада Карима Бензема на усиление нападения. Однако Королевский клуб решил, что не будет приглашать француза в январе из-за его возраста и требований по зарплате.

Реал определился с заменой Менди

Мадридский Реал все чаще размышляет о том, чтобы попрощаться с левым защитником Ферланом Менди.

Королевский клуб уже нашел ему замену – в лице защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Канадца готовы пригласить летом. Но в Мадриде понимают, что его трансфер будет делом нелегким и недешевым.

Манчестер Юнайтед готов совершить обмен игроками с Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками. Красные дьяволы серьезно интересуются вингером Пэлас Майклом Олисе. Манкунианцы обсуждают возможность включения в сделку по вингеру “орлов” своего защитника Аарона Ван-Биссаку.

Лингард может продолжить карьеру в MLS

Агенты Джесси Лингарда начали активный поиск нового клуба своему клиенту и уже есть первые заинтересованные в подписании экс-полузащитника Манчестер Юнайтед.

По сообщению DailyMail, к Лингарду проявляют интерес клубы MLS, среди которых – Портленд Тимберс.

Манчестер Сити готов оставить Жоау Канселу в Барселоне

Сообщается, что Манчестер Сити разрешит португальцу остаться в Барселоне, за которую он выступает на правах аренды. Но только, при условии, что каталонцы отплатят за этот трансфер хорошей суммой денег. Обмена футболистами Горожане не допускают.

Марко Ройс может вернуться в Боруссию Менхенгладбах

Хавбек дортмундской Боруссии Марко Ройс весьма вероятно покинет стан «шмелей» по окончании контракта летом 2024 года. Полузащитник, которому в мае исполнится 35 лет, может вернуться в Боруссию из Мёнхенгладбаха, за которую он выступал в 2009-2012 годах.

Манчестер Юнайтед и Бавария нацелились на Араухо

Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать защитника Барселоны Рональда Араухо. Оба клуба связывались с «блаугранас» по поводу трансфера и получили один и тот же ответ: зимой он им обойдется в более чем 80 миллионов евро.

Тоттенхэм отдаст Серхио Регилона в аренду в Брентфорд

Клубы достигли устной договоренности относительно перехода испанского защитника. Регилон переезжает в Брентфорд до конца текущего сезона без права выкупа. 17 января футболист пройдет медобследование в новой команде.