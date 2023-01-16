"Рома" надеется сохранить Дибалу

Римская “Рома” хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов увеличить зарплату футболиста до шести миллионов евро в год. Кроме того, клуб намерен исключить из нового договора сумму отступных, которые сейчас составляют 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Дибала провел за “Рому” 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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