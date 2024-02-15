Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем

Форвард Ромы Ромелу Лукаку ответил на вопрос журналиста о своем будущем. Арендное соглашение бельгийского бомбардира с римским клубом истекает летом.

«Вернуться в Челси или остаться в Роме? Сейчас нет смысла обсуждать это. Я сосредоточен на том, чтобы помочь Роме побеждать, а дальше посмотрим в конце сезона», - уклончиво ответил Лукаку.

Ранее сообщалось, что Челси попытается продать Лукаку летом. Лондонский клуб готов даже снизить сумму трансфера для римлян или любого другого потенциального покупателя.

Лукаку выступает в Роме с начала нынешнего сезона. На счету 30-летнего нападающего 16 голов в 30 матчах Волков во всех турнирах.

Напомним, что летом 2021-го года Челси приобрел Лукаку за 98 миллионов фунтов у миланского Интера. Однако форвард не сумел проявить себя на Стэмфорд Бридж и был отдан в аренду сперва в Интер, а потом в Рому. Контракт бельгийца с лондонским клубом действует до лета 2026-го года.