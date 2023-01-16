Ришарлисон сравнил вылет Бразилии с ЧМ-2022 со смертью родственника

Нападающий “Тоттенхэма” Ришарлисон поделился мнением о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира-2022 в Катаре.

“Вылет Бразилии стал для меня шоком. Для меня это хуже, чем смерть родственника. После такого сложно прийти в себя. Даже сейчас, пересматривая обзоры ЧМ-2022, мне становится грустно. Впрочем, мы должны идти вперед. Я все еще молодой футболист, поэтому верю, что смогу сыграть на одном или двух чемпионатах мира. Мы стремились к золотым медалям, мы мечтали взять кубок”, - приводит слова Ришарлисона ESPN Brasil.

Напомним, что сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии (1:1, по пенальти - 2:4).

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