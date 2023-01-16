"Ньюкасл" интересуется тремя игроками "Челси"

“Ньюкасл” проявляет интерес сразу к трем полузащитникам лондонского “Челси”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “сороки” интересуются англичанами Конором Галлахером и Рубеном Лофтус-Чиком, а также марокканцем Хакимом Зиешем. Лондонцы готовы провести переговоры только по продаже африканца, несмотря на большие расходы в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Лофтус-Чик провел 20 матчей и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Зиеша одна результативная передача в 14 поединках. 22-летний Галлахер сыграл 24 матча, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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