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Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу

Новости футбола Сегодня, 11:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу Фото: twitter.com/premierleague / Автор неизвестен

В английской Премьер-лиге в воскресенье во временном слоте 15:00 по центральноевропейскому времени состоялись матчи с участием Ливерпуля, Челси, Арсенала и Тоттенхэма.

Ливерпуль на своем поле одержал непростую победу над Вест Хэм Юнайтед. В первом тайме Салах после пенальти открыл счет, но еще до перерыва Боуэн восстановил паритет. Победу мерсисайдцам принес Нуньес.

Челси не побеждает уже в третьей игре кряду и на этот раз проиграл Вест Хэму. “Синие” снова не реализовали свои моменты и пропустили от Уоткинса в середине второго тайма. После этой игры у Маурисио Почеттино новые кадровые проблемы: Мало Гюсто сегодня получил красную карточку.

Один из претендентов на еврокубковую зону, Брайтон, на родном стадионе одержал волевую победу над Борнмутом. “Чайки” пропустили первыми, но в ответ забили трижды.

В еще одном матче Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью 2:2. Об этом феноменальном матче подробнее мы писали здесь.

Результаты, турнирную таблицу и расписание английской Премьер-лиге смотрите здесь.

Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед 3:1
Голы: Салах 16 (пенальти), Нуньес 60, Жота 85 - Боуэн 42

Челси - Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс 73

Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 3:1
Голы: Керкез 45+2 (автогол), Митома 46, Митома 77 - Соланке 25

Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Голы: Ромеро 26 (автогол), Сака 54 (пенальти) - Сон 42, Сон 55

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