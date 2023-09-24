Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу
В английской Премьер-лиге в воскресенье во временном слоте 15:00 по центральноевропейскому времени состоялись матчи с участием Ливерпуля, Челси, Арсенала и Тоттенхэма.
Ливерпуль на своем поле одержал непростую победу над Вест Хэм Юнайтед. В первом тайме Салах после пенальти открыл счет, но еще до перерыва Боуэн восстановил паритет. Победу мерсисайдцам принес Нуньес.
Челси не побеждает уже в третьей игре кряду и на этот раз проиграл Вест Хэму. “Синие” снова не реализовали свои моменты и пропустили от Уоткинса в середине второго тайма. После этой игры у Маурисио Почеттино новые кадровые проблемы: Мало Гюсто сегодня получил красную карточку.
Один из претендентов на еврокубковую зону, Брайтон, на родном стадионе одержал волевую победу над Борнмутом. “Чайки” пропустили первыми, но в ответ забили трижды.
В еще одном матче Арсенал и Тоттенхэм сыграли вничью 2:2. Об этом феноменальном матче подробнее мы писали здесь.
Результаты, турнирную таблицу и расписание английской Премьер-лиге смотрите здесь.
Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед 3:1
Голы: Салах 16 (пенальти), Нуньес 60, Жота 85 - Боуэн 42
Челси - Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс 73
Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 3:1
Голы: Керкез 45+2 (автогол), Митома 46, Митома 77 - Соланке 25
Арсенал - Тоттенхэм 2:2
Голы: Ромеро 26 (автогол), Сака 54 (пенальти) - Сон 42, Сон 55