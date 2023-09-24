Арсенал и Тоттенхэм поделили очки в дерби Северного Лондона

В дерби Северного Лондона на стадионе Эмирейтс Арсенал принимал Тоттенхэм.

Хозяева начали гораздо активнее и оказывали давление на подопечных Постекоглу. В середине первого тайма Арсеналу удалось открыть счет. После прострела с фланга мяч в свои ворота срезал аргентинский защитник гостей Кристиан Ромеро. Спустя 15 минут Тоттенхэм отыгрался. Это кореец Сон после передачи Мэддисона послал мяч в ворота ударом от штанги. Первй тайм завершился в равной борьбе.

В начале второго тайма команды снова обменялись голами. Сначала в своей штрафной рукой сыграл Ромеро и после подсказки видеоассистента арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Сака и отличным ударом под перекладину вывел свою команду вперед. А буквально в следующей атаке Сон офромил дубль. Ему снова ассистировал Джеймс Мэддисон. Кстати, этот гол стал для корейца 150-м в футболке Тоттенхэма.

В оставшееся время команды играли более осторожно и нельзя сказать, что кто-то из них был близко к победе.

Арсенал — Тоттенхэм — 2:2.

Голы: 1:0 — Ромеро (автогол) 26, 1:1 — Сон 42, 2:1 — Сака 54, 2:2 — Сон 55.

После этой ничьи, команды остаются по соседству в верхней части турнирной таблицы Премьер Лиги имея по 14 очков.