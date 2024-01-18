Реал верит в своего игрока и готов предложить ему долгосрочный контракт

Украинскому вратарю Реала Андрею Лунину удалось переубедить руководство клуба, которое готово продлить с ним сотрудничество.

По сообщению портала ElDebate, «сливочные» предложат голкиперу новый контракт до 2030 года, так как верят в него как в долгосрочную перспективу. Украинец же ныне раздумывает над предложением, хотя, как сообщалось ранее, он готов продлить трудовое соглашение с Реалом.

До лета 2023 года украинец не получал достаточно игрового времени как от Карло Анчелотти, так от его предшественника Зинедина Зидана. Но, разрыв крестообразных связок Тибо Куртуа, а также неуверенная игра Кепы, которого Реал взял в аренду в Челси, дали Лунину шанс, которым он воспользовался сполна.

Ныне итальянский наставник до сих пор не решил, кто будет основным вратарем мадридской команды на время отсутствия бельгийца.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах «сливочных», в которых пропустил семь голов, а пять матчей отыграл «на ноль».

Transfermarkt оценивает украинца в 8 миллионов евро – приблизительно за столько (а если быть точным, то 8,5 миллиона евро) он пришёл в Реал из луганской Зари летом 2018 года.