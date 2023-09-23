Реал откроет сеть брендовых фастфудов Мексике

Мадридский Реал решил выйти за пределы спорта и расширить свои горизонты. Испанский клуб объявил о запуске сети ресторанов быстрого питания. Первый ресторан будет открыт уже в октябре в Мексике.

“UNO By Real Madrid был создан с целью стать международным эталоном в этом типе ресторанов, где основное внимание уделяется качеству продукта. Благодаря инновационной концепции, он стремится стать флагманской площадкой, где 600 миллионов болельщиков клуба по всему миру смогут наслаждаться здоровой и качественной едой, собираться вместе, чтобы смотреть матчи и покупать официальные продукты клуба”, - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Реал Мадрид - это не только всем известный футбольный клуб, выступающий в испанской Ла Лиге. Под этим брендом также выступают женская футбольная, волейбольная, баскетбольная, регбийная, гандбольная команды. У клуба есть свой телеканал. В 2012 году планировалось открытие парка развлечений в ОАЭ. В 2011 году была запущен онлайн фентези-менеджер, в котором можно было управлять клубом.

После пяти туров Ла Лиги Реал занимает первое место, опережая Барселону, Жирону и Атлетик Бильбао на два очка.

Ранее мы сообщали, что Лука Модрич и Тони Кросс разочарованы своим положением в Реале.