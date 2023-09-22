Кроос и Модрич разочарованы своим положением в Реале

Многолетние лидеры мадридского “Реала” Лука Модрич и Тони Кроос близки к тому, чтобы сменить место работы.

Как сообщает источник, опытные полузащитники готовы уйти в новый клуб уже в ближайшее время.

Согласно информации Relevo, обоим футболистам не нравится тот факт, что они стали меньше играть. Их игровое время уменьшилось на почти 50% по сравнению с прошлым сезоном, и они недовольны текущим положением дел.

Кроос и Модрич хотят занимать лидирующие роли в команде и не хотят быть резервистами. Отмечается, что немецкий футболист в ближайшее время не хочет завершать карьеру, но и не планирует быть запасным игроком.

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В минувшем сезоне он отыграл 51 матч во всех турнирах, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач. Его соглашение с “королевским” клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Контракт Крооса также истекает следующим летом. В прошлом сезоне он выходил на поле 52 матчах всех турниров, забив два гола и сделав шесть результативных передач. В составе “Реала” он выиграл 20 трофеев.