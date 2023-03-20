"Реал" недоволен судейством в чемпионате Испании
Новости футбола Сегодня, 15:30
"Реал"
Руководство мадридского “Реала” недовольно судейством в чемпионате Испании, сообщает Marca.
По сведениям источника, в королевском клубе полагают, что в Ла Лиге неправильно используется система видеоассистента арбитра (VAR). В Мадриде считают, что VAR более благосклонно относится к “Барселоне”.
Недовольство “Реала” вызвал незасчитанный из-за офсайда гол Марко Асенсио в матче 26-го тура чемпионата Испании против “Барселоны” (1:2). Также мадридцев разозлило отсутствие наказания полузащитнику каталонцев Гави за фол против хавбека мадридцев Даниэля Себальоса.
В “Реале” полагают, что в Лиге чемпионов VAR используется более справедливо.
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