"Реал" нацелился на футболиста из клуба Роналду

Мадридский “Реал” проявляет интерес к вратарю “Аль-Насра” и сборной Колумбии Давиду Оспине, сообщает belgoal.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В Мадриде колумбийца рассматривают в качестве возможной замены украинскому вратарю Андрею Лунину, который хочет перейти в другой клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 34-летний Оспина провел за “Аль-Наср” 14 матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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