Реал Мадрид попал в ДТП по дороге на матч Лиги Чемпионов

По дороге на матч Лиги Чемпионов для Реал Мадрида возникли настоящие трудности, сообщает AS.

В аэропорту Лейпцига сейчас проходит забастовка, поэтому он временная не работает. Из-за этого, "королевский клуб" вынужден был приземлиться в Эрфурте, а затем преодолеть 146 километров автобусом. На этом проблемы не завершились для "сливочных".

На автобане белая Toyota Avensis врезалась в автобус команды Реал. Водитель автомобиля не заметил автобус, когда перестраивался с одной полосы на другую. Сумма ущерба нанесенного автобусу "сливочных" пока не известна. К счастью, никто не пострадал в результате столкновения.

Напомним, что завтра, 13 февраля, РБ Лейпциг дома сыграет против Реала Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости о матче, а также ориентировочные составы команды.