Реал Мадрид подаст в суд на бывшего комиссара полиции

Бывший комиссар полиции Хосе Мануэль Вильярехо обвинил "Реал Мадрид" во взяточничестве арбитров. На своем сайте клуб объявил, что готовит иск в суд.

Президент "Реал Мадрид" дал поручение немедленно подать соответствующее судебное дело против бывшего комиссара Хосе Мануэля Вильярехо по ложным обвинениям, высказанным им на каталонской радиостанции RAC1.

Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо сделал громкое заявление. По его словам, у него есть доказательства того, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес причастен к подкупу судей. Он утверждает, что это происходило еще до того, как этим занялась "Барселона".

Следует отметить, что накануне Вильярехо заявил, что у него есть документы, которые помогут в расследовании в отношении бывшего президента "Барселоны" Сандро Роселя. По словам бывшего правоохранителя, документы были переданы ему людьми, близкими к нынешнему президенту каталонского клуба Жоану Лапорте.

Напомним, что 3 октября мадридский "Реал" проведет свой второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. На выезде "королевский клуб" сыграет против чемпиона Италии - "Наполи".