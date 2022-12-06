"Реал" готов заплатить 60 миллионов за 16-летнего бразильца Эндрика
Новости футбола 06 дек 2022, 06:00
Мадридский “Реал” готов заплатить круглую сумму за нападающего “Палмейраса” Эндрика.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, за 16-летнего бразильца “сливочные” согласились отдать 60 млн евро, включая бонусы.
По его информации, стороны продолжают переговоры.
Также бразильцем интересуются “Челси” с “ПСЖ”, который пока не сделали предложений.
Отметим, что в европейский клуб Эндрик сможет перейти лишь летом 2024 года, когда станет совершеннолетним.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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