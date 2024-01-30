Реал договорился о новом контракте с легендой клуба

Реал Мадрид договорился о новом контракте с опытным правым защитником Дани Карвахалем, сообщает Marca.

Новый контракт 32-летнего испанца будет рассчитан до лета 2026 года, тогда как текущее соглашение истекает годом ранее. Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Карвахалем объявят в ближайшие недели.

Карвахаль – воспитанник Реала, а за главную команду он играет с лета 2013 года. В текущем сезоне на счету Карвахаля 4 гола и 3 ассиста в 23 матчах. В общей сложности он наиграл за клуб 398 матчей, в которых забил 11 мячей и отличился 62 голевыми передачами.

Ранее Реал продлил контракт со своим ключевым центральным защитником Эдером Милитао.

После 22 туров Реал занимает второе место в Ла Лиге, а его отставание от Жироны составляет 1 очко. Однако у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.