Вместе до 2028. Реал продлил контракт с одним из ключевых игроков

Мадридский Реал официально объявил о продлении контракта с ключевым центральным защитником Эдером Милитао. Новый контракт с бразильцем рассчитан до лета 2028 года.

В договоре Реал и футболист прописали клаусулу размером в 1 миллиард евро.

Милитао перешел в Реал летом 2019 года из Порту. С того времени на его счету 143 матча, 11 голов и 5 ассистов за мадридцев. Вместе с Реалом он выиграл 8 трофеев.

В текущем сезоне Милитао успел принять учатие только в 1 матче, в котором получил разрыв крестоподбных связок колена. Его возвращение на поле ожидается не раньше конца следующего месяца.

Ранее Реал уже подписал долгосрочные контракты с Родриго, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавингой и Винисиусом Жуниором.