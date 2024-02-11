РБ Лейпциг – Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Во вторник, 13 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов УЕФА. В первый игровой день пройдет два матча, среди которых будет противостояние РБ Лейпцига и Реал Мадрида.
РБ Лейпциг – Реал Мадрид что нужно знать о матче?
РБ Лейпциг попал в довольно легкую группу, где их единственным ощутимым соперником был Манчестер Сити. В результате именно «горжанам» немецкий клуб дважды проиграл, а вот Янг Бойз и Црвена Звезда подарили двенадцать очков и позволили клубу пробиться в стадию плей-офф.
Реал Мадрид провел матчи групповой стадии еще лучше и является одним из двух клубов, наряду с Манчестер Сити, которые выиграли все матчи в своих квартетах. Ни чемпион Италии Наполи, ни Спортнг Брага, ни Унион Берлин не смогли противостоять «Лос Бланкос» и они вышли с группы с первого места.
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История очных встреч этих команд довольно небольшая и они встречались всего лишь дважды на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23. Тогда каждая из команд победила на своём поле. Испанцы на «Сантьяго Барнабеу» переиграли РБ Лейпциг 2:0, а вот в Германии «красные быки» вырвали победу со счётом 3:2.
РБ Лейпциг – Реал Мадрид когда и где состоится матч?
Первый матч между этими командами состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах мира:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
РБ Лейпциг – Реал Мадрид где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia