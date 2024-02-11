РБ Лейпциг – Реал Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Во вторник, 13 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов УЕФА. В первый игровой день пройдет два матча, среди которых будет противостояние РБ Лейпцига и Реал Мадрида.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид что нужно знать о матче?

РБ Лейпциг попал в довольно легкую группу, где их единственным ощутимым соперником был Манчестер Сити. В результате именно «горжанам» немецкий клуб дважды проиграл, а вот Янг Бойз и Црвена Звезда подарили двенадцать очков и позволили клубу пробиться в стадию плей-офф.

Реал Мадрид провел матчи групповой стадии еще лучше и является одним из двух клубов, наряду с Манчестер Сити, которые выиграли все матчи в своих квартетах. Ни чемпион Италии Наполи, ни Спортнг Брага, ни Унион Берлин не смогли противостоять «Лос Бланкос» и они вышли с группы с первого места.

История очных встреч этих команд довольно небольшая и они встречались всего лишь дважды на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23. Тогда каждая из команд победила на своём поле. Испанцы на «Сантьяго Барнабеу» переиграли РБ Лейпциг 2:0, а вот в Германии «красные быки» вырвали победу со счётом 3:2.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид когда и где состоится матч?

Первый матч между этими командами состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

РБ Лейпциг – Реал Мадрид где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.