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Распродажи в Барселоне не будет, Алонсо может оказаться в Челси. Daily Digest за 5 февраля

Новости футбола Сегодня, 02:11
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Распродажи в Барселоне не будет, Алонсо может оказаться в Челси. Daily Digest за 5 февраля Распродажи в Барселоне не будет, Алонсо может оказаться в Челси. Daily Digest за 5 февраля

Dailysportsпредлагает вам ознакомиться с теми трансферными слухами и новостями, которые принёс нам первый день недели, понедельник, 5 февраля.

Серхи Роберто станет первой жертвой ухода Хави

Уже известно, с кем попрощается Барселона после ухода Хави с поста главного тренера «блаугранас» этим летом. Сообщается, что контракт защитника Серхи Роберто, который истекает летом 2024 года, продлён не будет, так как нынешний наставник каталонцев был главным лоббистом того, чтобы оставить 31-летнего защитника в команде.

Саншеш переберётся в Турцию

Несмотря на то, что в топовых лигах трансферное окно уже закрыто, турецкие клубы могут совершать переходы до 9 февраля. Этим и намерен воспользоваться Бешикташ, который хочет прервать аренду полузащитника ПСЖ Ренату Саншеша в Рому и заполучить игрока до конца сезона себе.

Челси может побороться с Ливерпулем за приглашение Алонсо

За приглашение главного тренера Байера Хаби Алонсо летом может развернуться нешуточная борьба. Кроме интереса Ливерпуля и мюнхенской Баварии, кандидатуру испанца рассматривают и в Челси, хоть пока будущее Маурисио Почеттино незыблемо.

При чистке состава в Барселоне лидеры не пострадают

Спортивный директор каталонской Барселоны Деку заявил, что план «блаугранас» по оптимизации состава, который в конечном итоге должен принести клубу как минимум 200 миллионов евро, не будет касаться ключевых игроков команды, намекая на интерес других клубов к Роналду Араухо и Френки де Йонгу.

Реал приближается к трансферу Мбаппе

Реал очень быстро продвигается в переговорах по трансферу звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Фабрицио Романо.

В отличие от прошлого года, Флорентино Перес и другие члены руководства Реала уверенны, что им удастся достигнуть договоренности.

Жирона отдаст свого лидера в Манчестер Сити

Один из лидеров каталонской Жироны Савио летом покинет стан команды и присоединится к коллективу АПЛ.

По сообщению Фабрицио Романо, 19-летний бразильский форвард летом присоединится к Манчестер Сити. Контракт Савио принадлежит французскому Труа, но что этот клуб, что Жирона входят в City Group.

Лилль оценил своего таланта в 60 миллионов евро

18-летний центральный защитник Лилля Лени Йоро своей игрок привлек внимание множества топовых европейских клубов, и команда Паулу Фонсеки на этом хочет отыграться сполна.

По сообщению Маттео Моретто, Лилль в настоящее время оценивает игрока в 60 миллионов евро. Но в будущем все может измениться, ведь контракт Йоро заканчивается летом 2025 года. Так как Лилль не хочет терять защитника бесплатно, факторы длительности контракта и конкуренция топ-клубов станут определяющими.

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