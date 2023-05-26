Рамос принял решение покинуть ПСЖ

ПСЖ предложил Серхио Рамосу новый однолетний контракт с пропорциональной сокращенной зарплатой в два раза, но игрок не собирается соглашаться на условия клуба.

Как передает Marca, опытный испанский защитник ожидает других предложений от команд.

Среди возможных кандидатов на подписание контракта с Рамосом являются клубы из Саудовской Аравии.

Рамос играет за клуб из Парижа с 2021 года, а его действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах в разных турнирах, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.