ПСЖ вступил в борьбу за капитана "Ман Сити"

ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана.

Уже в этом месяце немецкий игрок может стать свободным агентом, если не продлит контракт с командой Хосепа Гвардиолы.

По данным L’Equipe, сам футболист более склонен присоединиться к “Барселоне”, которая уже некоторое время следит за ним и предложила ему трехлетний контракт.

При этом немец может продлить свое соглашение с “Манчестер Сити” после финала Лиги чемпионов.