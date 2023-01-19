ПСЖ с хоккейным счетом победил команду Роналду

“Пари Сен-Жермен” в товарищеском матче обыграл команду звезд “Аль-Насра” и “Аль-Хилаля” со счетом 5:4.

Победу французскому клубу принесли голы Лионеля Месси, Маркиньоса, Серхио Рамоса, Килиана Мбаппе и Уго Экитике. У соперников дублем отметился Криштиану Роналду, по голу забили Чжан Хен Су и Талиска.

Команда звезд “Аль-Насра” и “Аль-Хилаля” (Саудовская Аравия) – ПСЖ (Франция) – 4:5 (2:2)

Голы: Месси, 3) - 0:1, Роналду, 34 (с пенальти) - 1:1, Маркиньос, 43 - 1:2, Роналду, 45+6 - 2:2, Рамос, 53 - 2:3, Чжан Хен Су, 56 - 3:3, Мбаппе, 60 (с пенальти) - 3:4, Экитике, 78 - 3:5

ПСЖ: Навас (Доннарумма, 62), Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Битшиабу, 62), Бернат, Руис (Мендеш, 62), Солер (Гарби, 62), Саншеш (Витинья, 46), Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Кари, 62), Мбаппе (Экитик, 62).

Звезды “Аль-Насра” и “Аль-Хилаля”: Аль-Овайс, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 46), Абдельхамид, Густаво, Аль-Хайбари (Канно, 61), Мартинес (Каррильо, 61), Марега (Талиска, 46), Роналду (Матеус Перейра, 61).

Незабитый пенальти: Неймар (45+3).

Удаление: Бернат (39).

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