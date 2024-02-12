ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
На этой неделе снова проходят еврокубковой матчи. В среду, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет против Реал Сосьедад.
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ПСЖ – Реал Сосьедад: что нужно знать о матче?
Парижане попали в группу смерти к Боруссии Дортмунд, Милану и Ньюкасл Юнайтед. ПСЖ заняли второе место в этом квартете и набрали после шести матчей восемь очков. Они обошли Милан с помощью дополнительных показателей. Реал Сосьедад набрал 12 очков и занял первое место в группе Лиги Чемпионов. Они смогли обойти Интер по показателю забитых и пропущенных.
Что касается игрового тонуса, то ПСЖ в предыдущих пяти матчах одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. Реал Сосьедад три раза сыграли вничью, раз проиграли и раз выиграли.
ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где состоится матч?
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА ПСЖ дома примет Реал Сосьедад. Игра состоится 14 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
ПСЖ – Реал Сосьедад: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia