ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

На этой неделе снова проходят еврокубковой матчи. В среду, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет против Реал Сосьедад.

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ПСЖ – Реал Сосьедад: что нужно знать о матче?

Парижане попали в группу смерти к Боруссии Дортмунд, Милану и Ньюкасл Юнайтед. ПСЖ заняли второе место в этом квартете и набрали после шести матчей восемь очков. Они обошли Милан с помощью дополнительных показателей. Реал Сосьедад набрал 12 очков и занял первое место в группе Лиги Чемпионов. Они смогли обойти Интер по показателю забитых и пропущенных.

Что касается игрового тонуса, то ПСЖ в предыдущих пяти матчах одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. Реал Сосьедад три раза сыграли вничью, раз проиграли и раз выиграли.

ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где состоится матч?

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА ПСЖ дома примет Реал Сосьедад. Игра состоится 14 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира: