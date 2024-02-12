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ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 17:32
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Getty

На этой неделе снова проходят еврокубковой матчи. В среду, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет против Реал Сосьедад.

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ПСЖ – Реал Сосьедад: что нужно знать о матче?

Парижане попали в группу смерти к Боруссии Дортмунд, Милану и Ньюкасл Юнайтед. ПСЖ заняли второе место в этом квартете и набрали после шести матчей восемь очков. Они обошли Милан с помощью дополнительных показателей. Реал Сосьедад набрал 12 очков и занял первое место в группе Лиги Чемпионов. Они смогли обойти Интер по показателю забитых и пропущенных.

Что касается игрового тонуса, то ПСЖ в предыдущих пяти матчах одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. Реал Сосьедад три раза сыграли вничью, раз проиграли и раз выиграли.

ПСЖ – Реал Сосьедад: когда и где состоится матч?

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА ПСЖ дома примет Реал Сосьедад. Игра состоится 14 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

ПСЖ – Реал Сосьедад: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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