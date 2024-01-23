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ПСЖ отдаст талантливого полузащитника в аренду в его бывший клуб

Новости футбола Сегодня, 13:05
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
ПСЖ отдаст талантливого полузащитника в аренду в его бывший клуб ПСЖ отдаст талантливого полузащитника в аренду в его бывший клуб

Пари Сен-Жермен отдаст молодого полузащитника Шера Ндура в аренду в Бенфику, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на очень продвинутой стадии и сделка близка к завершению. В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр в Лиссабоне.

Интересно, что 19-летний хавбек молодежной сборной Италии летом переехал в Париж как раз из Бенфики. Ндур выступал за дублирующую команду Орлов, отыграв 57 матчей и забив в них пять голов. За первую команду португальского гранда перспективный хавбек сыграл только одну минуту.

В составе ПСЖ полузащитник появлялся на поле четыре раза и забил один гол в Кубке Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на этой неделе проведет переговоры с Лиллем по поводу трансфера 18-летнего центрального защитника Лени Йоро.

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