ПСЖ нацелился на голландского форварда
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Дониэлла Малена/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к голландскому нападающему дортмундской “Боруссии” Дониэллу Малену, сообщает твиттер PSG Inside.
По сведениям источника, французский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представители парижан уже начали переговоры по трансферу игрока.
В нынешнем сезоне 23-летний Мален провел за “Боруссию” 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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