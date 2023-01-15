ПСЖ нацелился на голландского форварда

“Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к голландскому нападающему дортмундской “Боруссии” Дониэллу Малену, сообщает твиттер PSG Inside.

По сведениям источника, французский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представители парижан уже начали переговоры по трансферу игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Мален провел за “Боруссию” 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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