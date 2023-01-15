"Брайтон" назвал "Челси" цену на Кайседо

“Брайтон” определился с ценой на эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, которым интересуется “Челси”, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, “чайки” хотят получить за футболиста не менее 85 миллионов евро. Впрочем, “аристократы” могут перенести подписание эквадорца на лето, так как только оформили трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика за 70+40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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