ПСЖ готов к возможному уходу Мбаппе. Известно, кто может заменить вингера

Потенциальный уход Киллиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский Реал может изменить стратегию парижан на трансферном рынке, переходя от приглашения звёзд по типу Лионеля Месси к привлечению более молодых и энергичных игроков и известно, кого рассматривает действующий чемпиона Франции.

По сообщению The I, ПСЖ все ещё следит за вингером Манчестер Юнайтед Маркусом Рэшфордом, у которого ныне наблюдаются проблемы с дисциплиной. Летом 2023 года парижане могли подписать 25-летнего англичанина свободным агентом, но тот продлил контракт с «красными дьяволами» до лета 2028 года.

Всё здесь решает как и желание Манчестер Юнайтед, так и самого Рэшфорда. Первые пока не хотят продавать игрока, а другой не собирается искать себе новый клуб.

В нынешнем сезоне воспитанник «красных дьяволов» сыграл за команду Эрика тен Хага 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.