ПСЖ делает полузащитника клуба АПЛ главной трансферной целью на лето

Полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараиш привлек к себе внимание ПСЖ, который делает его своей главной трансферной целью на лето.

По сообщению французского эксперта Джонатана Джонсона, которого цитирует CaughtOffside, португалец идеально подходит под стиль Луиса Энрике, а парижане являются большьшим поклонником игрока.

В спортивном плане потеря Гимараиша может стать большой потерей, но в контексте проблем финансового фейр-плей игрок позволит покрыть клубу эти финансовые дыри.

ПСЖ может рассмотреть и другие варианты. Джонсон отмечает, что в последнее время они также рассматривали кандидатуру Мартина Зубименди из Реал Сосьедада, но все же считается, что именно Гимараиш станет главным приоритетом грандов Лиги 1 на этом участке поля этим летом.

Ранее сообщалось, что зимой ПСЖ не интересовался игроком, но его хотела заполучить Барселона.