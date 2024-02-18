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ПСВ – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 04:42
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ПСВ – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Фото с сайта koobit.com/Автор неизвестен

Во вторник 20 февраля продолжатся матчи 1/8 финала главного клубного турнира Лиги чемпионов. В этот день пройдет два матча и одним из них станет встреча вице-чемпиона Нидерландов – ПСВ, и вице-чемпиона Германии – Боруссии Дортмунд.

ПСВ – Боруссия Дортмунд что нужно знать о матче?

ПСВ попал не в самую сложную группу, где их главным соперником был лондонский Арсенал, но Ланс и Севилья сумели побороться с нидерландским клубом. В своем квартете «крестьяне» дважды победили и три раза сыграли вничью. Набранных девять очков было достаточно команде для выхода в плей-офф.

Боруссии Дортмунд досталась самая сложная группа на турнире. В их квартет входили ПСЖ, Милан и Ньюкасл. Невероятные матчи и результаты ждали нас на групповом этапе, но все же немецкий клуб сумел завоевать три победы и две ничьи, а одно поражение от чемпионов Франции в первом матче не помешало команде набрать одиннадцать очков и пройти дальше с первого места группы.

Статистика личных встреч этих команд насчитывает всего три матча. Дважды команды встречались в первом этапе Лиги чемпионов сезона 2001/02 и тогда один матч закончился в пользу немцев (3:1), а второй был сыгран вничью (1:1). Последний раз команды встречались в товарищеском матче зимой 2017 года, и победа вновь была за Боруссией Дортмунд (4:1).

ПСВ – Боруссия Дортмунд когда и где состоится матч?

Первый матч ПСВ и Боруссией Дортмунд состоится в Эйндховен на арене «Стадион Филипс». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

ПСВ – Боруссия Дортмунд где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения -FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
Связанные команды и лиги
ПСВ Эйндховен Боруссия Д Лига Чемпионов
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