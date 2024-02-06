Проваленный медосмотр не помешает Брентфорду оформить трансфер вингера

Несмотря на то, что врачи Брентфорда обнаружили у 18-летнего вингера Брюгге Антонио Нусы проблемы со здоровьем, которые не позволили оформить переход зимой, команда Томаса Франка все равно нацелена оформить этот трансфер.

По сообщениюTheTelegraph, «шмели» вернутся к переходу Нусы летом,но после дополнительного медицинского обследования и получения объяснений. Когда это случиться –– пока неизвестно.

Также добавляется, что даже если бы Нусу удалось подписать в январе, то он всё равно присоединился бы к команде летом, так как предполагалось, что он закончит сезон в Брюгге на правах аренды.

Однако тот факт, что они не смогли официально завершить переход в январе, означает, что теперь есть шанс, что Нуса может быть выкуплен другой командой.

18-летний норвежец забил четыре гола и отдал три ассиста в 28 матчах за Брюгге в нынешнем сезоне.Transfermarktоценивает его в 17 миллионов евро.