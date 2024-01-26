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Президент Наполи выразился о будущем Моуриньо

Новости футбола Сегодня, 12:09
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Президент Наполи выразился о будущем Моуриньо Президент Наполи выразился о будущем Моуриньо

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о том, что он якобы разговаривал с Жозе Моуриньо по поводу возможного трудоустройства португальца в неаполитанском клубе.

Как цитирует босса Наполи Фабрицио Романо, реальность несколько расходится с заявлениями СМИ:

«Моуриньо не является частью наших планов, он никогда не обсуждался, несмотря на все разговоры».

Более того, Де Лаурентис сделал очень громкое заявление по поводу будущего португальца:

«Я верю, его будущее будет не в Италии».

Напомним, ранее так же сообщалось, что неаполитанцев по окончанию сезона может принять экс-наставник Ювентуса и Интера Антонио Конте.

Моуриньо ж 16 января был отправлен в отставку с поста главного тренера Ромы и с того момента пребывает без клуба.

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