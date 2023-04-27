Появились подробности травмы Модрича

Лука Модрич, полузащитник мадридского “Реала”, сегодня пройдет дополнительное медицинское обследование из-за недавней травмы.

Во время последнего матча в чемпионате Италии хорватский футболист получил травму.

Как сообщает Diario AS, вполне вероятно, что Модрич все же сможет принять участие в предстоящем финале Кубка Испании против “Осасуны”.

Результаты сегодняшнего обследования подтвердят прогнозы медперсонала.

Отметим, что 6 мая “Реал” сыграет в финале Кубка Испании, а спустя три дня состоится первый матч против “Манчестер Сити” в полуфинале Лиги чемпионов.