EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Полузащитник Ньюкасла не хочет продлевать контракт с клубом. Он может сменить команду уже летом

Полузащитник Ньюкасла не хочет продлевать контракт с клубом. Он может сменить команду уже летом

Новости футбола Сегодня, 12:52
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Полузащитник Ньюкасла не хочет продлевать контракт с клубом. Он может сменить команду уже летом Фото: twitter.com/Magpie24_7

Жёсткие условия финансового фейр-плей, а также нежелание продлевать контракт могут вынудить Ньюкасл попрощаться с полузащитником Жоэлинтоном уже в летнее межсезонье.

Но, как передаёт SkySports, главный тренер «сорок» Эдди Хау не столь категоричен по поводу отказа бразильца от нового трудового соглашения:

«Я не гадалка и очень надеюсь, что это не так. Есть вероятность, что так и будет, но я не знаю».

Наставник Ньюкасла не отрицает того факта, что в случае не продления контракта с Жоэлинтоном могут попрощаться:

«Восемнадцать месяцев до окончания контракта – уязвимое время для клуба. Клубу нужно будет заключить с Джо более долгосрочный контракт, иначе есть вероятность, что летом он будет продан. Такова реальность ситуации».

Но все же, Хау хотел бы его оставить в команде:

«Как его тренер, я настроен на то, чтобы он остался. Я люблю его как человека и как игрока, так что это было бы моим желанием - чтобы он подписал долгосрочный контракт».

Напомним, что игрок травмировал пах и ныне рискует пропустить концовку сезона 2023/2024.

Связанные команды и лиги
Ньюкасл
Популярные новости
Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа Новости футбола Сегодня, 10:37 Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа
Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open Новости тенниса Сегодня, 08:34 Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open
Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер Новости футбола Сегодня, 05:59 Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер
Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open Новости тенниса Сегодня, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open
Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада Новости Олимпийский игр Вчера, 15:45 Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада
Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве Новости биатлона Вчера, 14:00 Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:19 Официально. Атлетико огласил о подписании 18-летнего полузащитника Новости футбола Сегодня, 13:47 Экваториальная Гвинея - Гвинея: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Новости футбола Сегодня, 13:28 Клопп ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборе преемника Новости футбола Сегодня, 13:14 Испанский защитник покинул Вулверхэмптон после пяти лет в команде Новости баскетбола Сегодня, 12:53 Танасис Адетокумбо получил голоса за стартовый состав на Матч Звезд Новости футбола Сегодня, 12:52 Полузащитник Ньюкасла не хочет продлевать контракт с клубом. Он может сменить команду уже летом Новости крикета Сегодня, 12:13 Два игрока сборной Замбии забанены за употребление наркотиков Новости футбола Сегодня, 12:09 Президент Наполи выразился о будущем Моуриньо Новости футбола Сегодня, 12:01 Официально. Шахтёр выиграл борьбу у клубов АПЛ за 20-летнего бразильца Новости футбола Сегодня, 12:00 Грядут изменения. Что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов УЕФА?
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Кальяри – Торино прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Лион – Ренн прогноз и ставки на матч 26 января 2023 года Футбол Сегодня Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года