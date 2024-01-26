Полузащитник Ньюкасла не хочет продлевать контракт с клубом. Он может сменить команду уже летом

Жёсткие условия финансового фейр-плей, а также нежелание продлевать контракт могут вынудить Ньюкасл попрощаться с полузащитником Жоэлинтоном уже в летнее межсезонье.

Но, как передаёт SkySports, главный тренер «сорок» Эдди Хау не столь категоричен по поводу отказа бразильца от нового трудового соглашения:

«Я не гадалка и очень надеюсь, что это не так. Есть вероятность, что так и будет, но я не знаю».

Наставник Ньюкасла не отрицает того факта, что в случае не продления контракта с Жоэлинтоном могут попрощаться:

«Восемнадцать месяцев до окончания контракта – уязвимое время для клуба. Клубу нужно будет заключить с Джо более долгосрочный контракт, иначе есть вероятность, что летом он будет продан. Такова реальность ситуации».

Но все же, Хау хотел бы его оставить в команде:

«Как его тренер, я настроен на то, чтобы он остался. Я люблю его как человека и как игрока, так что это было бы моим желанием - чтобы он подписал долгосрочный контракт».

Напомним, что игрок травмировал пах и ныне рискует пропустить концовку сезона 2023/2024.