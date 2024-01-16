Основной полузащитник Ньюкасла рискует пропустить остаток сезона

Один из ключевых футболистов Ньюкасла Жоэлинтон может пропустить остаток этого сезона из-за травмы паха.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время клуб примет решение о методе лечения бразильського полузащитника. Если вместо консервативного варианта выберут операцию, Жоэлинтон в этом сезоне больше не сыграет, но будет готов к старту предсезонной подготовки летом.

Ожидается, что клуб не станет рисковать здоровьем 27-летнего игрока и все же прибегнет к оперативному вмешательству.

В текущем сезоне Жоэлинтон сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и оформил 4 ассиста.