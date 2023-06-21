Полузащитник "Манчестер Сити" подписал контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкай Гюндоган принял решение о переходе в “Барселону”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. Хавбек достанется “Барсе” бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.