Полузащитник Ливерпуля выбыл на месяц из-за травмы

Ливерпуль в ближайшее время будет вынужден играть без своего основного атакующего полузащитника Доминика Собослаи.

Как сообщает венгерское издание Index, футболист пропустит от трех до четырех неделя из-за травмы подколенного сухожилия, которая не позволила ему сыграть в последнем матче против Арсенала (1:3).

23-летний венгр только в конце прошлого месяца восстановился от предыдущего повреждения подколенного сухожилия. Он вернулся на поле в матче 1/16 финала Кубка Англии против Норвича (5:2).

Ожидается, что Собослаи пропустит 7-8 ближайших матчей команды Юргена Клоппа. Он точно не сыграет в финале Кубка лиги против Челси, который состоится на Уэмбля 25 февраля.

В текущем сезоне на счету Собослаи, который летом перешел в Ливерпуль из РБ Лейпциг, 5 голов и 4 ассистов в 28 матче во всех турнирах.