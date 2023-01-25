Полиция обнаружила доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки

Полиция смогла найти доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Как пишет El Periodico, на кадрах с нательной камеры полицейского следователи увидели “плачущую и нервную женщину”, которая пожаловалась им на изнасилование.

После того, как ее доставили в участок, на теле пострадавшей были видны травмы, которые могли быть связаны с борьбой. Кроме того, на ней были обнаружены следы семенной жидкости.

Также причастность бразильского футболиста к преступлению подтверждают и отпечатки пальцев.