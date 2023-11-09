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Похитители освободили отца Луиса Диаса

Новости футбола Сегодня, 15:33
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Похитители освободили отца Луиса Диаса Фото: twitter.com/FabrizioRomano / Автор неизвестен

Отец Луиса Диаса освободили похитители, сообщает Федерация футбола Колумбии.

"Федерация футбола Колумбии благодарит правительство, военные силы и национальную полицию, а также всем учреждениям и официальным лицам, которые сделали возможным освобождение Луиса Мануэля Диаса, отца нашего игрока Луиса Диаса", - написала пресс-служба Федерации футбола на своей странице в Х.

Напомним, что в конце октября Луиса Мануэля Диаса похитила партизанская группа Национально-освободительной армии на автозаправочной станции в Колумбии неподалеку от границы с Венесуэлой.

Также в заложниках находилась мать Луиса Диаса, однако ее удалось спасти через несколько часов после похищения. Отец находился в плену 12 дней.

Напомним, что Луис Диас пропустил три матча Ливерпуля: против Тулузы, Ноттингем Форрест и Борнмута. На прошлых выходных он провел на поле восемь минут в игре против Лутон Тауна из абил гол. Сегодня 26-летний нападающий вышел в основном составе на еще один матч Лиги Европы против Тулузы и провел на поле 80 минут.

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