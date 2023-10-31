Луис Диас не поедет в Колумбию на поиски похищенного отца

Вингер "Ливерпуля" Луис Диас решил не ехать в Колумбию, где недавно похитили его родителей.

Как пишет источник, футболиста отговорили не участвовать в поисках своего похищенного отца.

Все дело в том, что злоумышленники могут воспользоваться возвращением футболиста и выйти на его след.

В окружении игрока говорят, что Диас планировал вернуться на родину, но родственники отговаривали его от этого, опасаясь, что он может стать мишенью для похитителей.

Сам Диас выразил полное доверие местным властям, которые ведут поиски его отца.

Как сообщили местные власти, колумбийская армия в настоящее время использует различные ресурсы, в том числе моторизованные взводы, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты со специализированными радарами. К операции подключились свыше 120 человек.

Напомним, что изначально похитители взяли в заложники и мать футболиста, но ее удалось спасти. Сейчас у них остается глава семейства.