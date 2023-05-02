Почеттино уже выбрал первого звездного новичка для "Челси"

Бывший тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который близок к назначению в "Челси", уже определили первую трансферную цель лондонского клуба на лето.

По данным Football Insider, аргентинский специалист заинтересован в том, чтобы на "Стэмфорд Бридж" переехал нападающий "Баварии" Садио Мане.

Как известно, немецкий клуб уже заявил о готовности продать африканца в связи с его поведением.

В текущем сезоне Мане принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач.