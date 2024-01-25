Почеттино прокомментировал трансферные новости вокруг Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал трансферную шумиху, которая сложилась вокруг его команды.

Как передаёт Sky Sports, он будет счастлив, даже если не случится никаких переходов:

«Много слухов, игрок приходит, игрок уходит. Сейчас мне нечего сказать. Мы действительно работаем над разными вещами в разных сферах. Мы будем сообщать, если что-то случиться. Мы отчаянно хотим выиграть титул, но не для того, чтобы подписывать игроков. Последняя неделя всегда напряженная, поэтому мы должны быть счастливы, что бы ни случилось».

Ранее сообщалось об интересе Челси к нападающему Астон Виллы Джону Дюрану. Так же «аристократов» может покинуть форвард Армандо Броя.

Позавчера, 23 января, Челси разгромно победил Мидлсбро со счётом 6:1 и вышел в финал Кубка английской лиги, в котором лондонская команда сойдётся с Ливерпулем.