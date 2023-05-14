Почеттино попросил "Челси" сохранить основного хавбека

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит “Челси”, попросил лондонский клуб удержать в составе полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

По сведениям источника, специалист рассчитывает на англичанина. Ранее сообщалось, что “аристократы” не могут договориться с Маунтом о продлении контракта, так как хавбек требует повышения зарплаты с пяти до 15 миллионов евро в год. Интерес к игроку проявляют “Арсенал”, “Бавария”, “Ливерпуль”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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