Почеттино попросил "Челси" подписать лидера "Кристал Пэлас"

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит “Челси”, попросил лондонский клуб подписать вингера “Кристал Пэлас” и сборной Кот-д'Ивуара Уилфрида Заа, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, тренер высоко оценивает уровень игры африканца и хотел бы видеть его в своей будущей команде. Стоит отметить, что контракт форварда с “орлами” истекает ближайшим летом, и поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Заа провел за “Кристал Пэлас” 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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