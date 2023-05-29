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Победы "Реала", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 05:10
Победы "Реала", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победы “Реала”, “Барселоны” и “Атлетико” над “Севильей”, “Мальоркой” и “Реалом Сосьедад”.

“Севилья” – “Реал” - 1:2 (1:1)
Голы: Мир, 3 - 1:0, Родриго, 29 - 1:1, Родриго, 69 - 1:1

“Барселона” – “Мальорка” - 3:0 (2:0)
Голы: Фати, 1 - 1:0, Фати, 24 - 2:0, Гави, 70 - 3:0

“Атлетико” – “Реал Сосьедад” - 2:1 (1:0)
Голы: Гризманн, 37 - 1:0, Молина, 73 - 2:0, Серлот, 88 - 2:1

“Валенсия” – “Эспаньол” - 2:2 (1:1)
Голы: Лопес, 38 - 1:0, Монтес, 40 - 1:1, Брэйтуэйт, 50 - 1:2, Лино, 90+3 - 2:2

“Хетафе” – “Осасуна” - 2:1 (1:1)
Голы: Авила, 2 - 0:1, Латаса, 39 - 1:1, Мата, 90 - 2:1

“Кадис” – “Сельта” - 1:0 (0:0)
Гол: Собрино, 53 - 1:0

“Атлетик” – “Эльче” - 0:1 (0:0)
Гол: Бойе, 90 - 0:1

“Альмерия” – “Вальядолид” - 0:0

“Жирона” – “Бетис” - 1:2 (1:0)
Голы: Гутьеррес, 36 - 1:0, Иглесиас, 47 - 1:1, Иглесиас, 77 - 1:2

“Райо Вальекано” – “Вильярреал” - 2:1 (0:0)
Голы: де Томас, 56 - 1:0, Паласон, 63 - 2:0, Ло Чельсо, 83 - 2:1

Положение команд: "Барселона" - 88, "Реал" - 77, "Атлетико" - 76, "Реал Сосьедад" - 68, "Вильярреал" - 63, "Бетис" - 59, "Осасуна", "Атлетик" - 50, "Жирона", "Райо Вальекано", "Севилья" - 49, "Мальорка" - 47, "Валенсия", "Хетафе" - 41, "Альмерия", "Сельта" - 40, "Вальядолид" - 39, "Кадис" - 38, "Эспаньол" - 36, "Эльче" - 24.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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