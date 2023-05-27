Иско может вернуться в Мадрид

“Райо Вальекано” проявляет интерес к бывшему полузащитнику сборной Испании Иско, сообщает Relevo.

По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в клуб бесплатно.

Ранее Иско на протяжении многих лет играл в Мадриде за “Реал”.

31-летний Иско в нынешнем сезоне выступал за “Севилью”, но в декабре 2022 года расстался с клубом по обоюдному согласию. За клуб он провел 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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