Платини высказался о решении Роналду уехать из Европы

Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказался о переходе Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, что в январе 2023 года португалец заключил контракт с "Аль-Насром".

Платини отметил, что он не осуждает Роналду за переход, учитывая большое предложение в размере 200 миллионов евро в год.

“Даже если ты уже очень богат, трудно отказаться от такого предложения”, - сказал он.

В текущем розыгрыше местного чемпионата Роналду провел 13 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.